Üye Girişi
Haberi Paylaş

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, hastane duvarına çarptı: 2 ölü

3. Sayfa Haberleri

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, hastane duvarına çarptı: 2 ölü

Japonya'nın Osaka eyaletinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hastane duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'nın Osaka eyaletinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hastane duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'nın Osaka eyaletinde facia gibi bir kaza meydana geldi. Kimliği açıklanmayan 71 yaşındaki bir sürücü, yerel saatle 14.50 sıralarında aracının kontrolünü kaybederek Ikuno Aiwa Hastanesi'nin duvarına çarptı. Kaza mahallinde bulunan 70'li ve 80'li yaşlardaki 2 kadın olayda hayatını kaybederken, sürücü ihmalle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şüphelinin kaza öncesinde hastanenin yanından geçen otoyola ters yönden girdiği öğrenildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan polis, gaz sızıntısı nedeniyle bölgedeki yerleşimciler için tahliye çağrısında bulundu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Japonya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title