Direksiyon hakimiyetini kaybetti, hastane duvarına çarptı: 2 ölü 3. Sayfa Haberleri Japonya'nın Osaka eyaletinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hastane duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Japonya'nın Osaka eyaletinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hastane duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Japonya'nın Osaka eyaletinde facia gibi bir kaza meydana geldi. Kimliği açıklanmayan 71 yaşındaki bir sürücü, yerel saatle 14.50 sıralarında aracının kontrolünü kaybederek Ikuno Aiwa Hastanesi'nin duvarına çarptı. Kaza mahallinde bulunan 70'li ve 80'li yaşlardaki 2 kadın olayda hayatını kaybederken, sürücü ihmalle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şüphelinin kaza öncesinde hastanenin yanından geçen otoyola ters yönden girdiği öğrenildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. Öte yandan polis, gaz sızıntısı nedeniyle bölgedeki yerleşimciler için tahliye çağrısında bulundu. - TOKYO Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Japonya 3. Sayfa Haberler

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