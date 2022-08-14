Haber : Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 5 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 5 yaralı

 - Güncelleme:
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 5 yaralı

Sivas'ın Hafik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı, araçta bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı, araçta bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Erzincan karayolu Hafik ilçesi Sofular köyü yakınlarında yaşandı. Kazada Sivas istikametine gitmekte olan H.U. yönetimindeki 58 AB 040 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpar araç savrularak diğer şeride geçip su kanalına düştü. Araçta bulunan H.U., M.U., N.U., T.U. ve H.U. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Tragger Hafik Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title