Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 3 aracı hurdaya çıkardı 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın Mudanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 2 araca çarparak durabildi. Bursa'nın Mudanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 2 araca çarparak durabildi. Gece geç saatlerde Mudanya Siteler Mahallesi eski Bursa yolu üzerinde F.T. yönetiminde 16 EC 496 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarparak durabildi. Çarpma sonunda 3 araç kullanılmaz hale geldi. Kazayı yapan otomobil sürücüsü yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü F.T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Mudanya Emniyeti kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mudanya Tragger Bursa 3. Sayfa Haberler

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