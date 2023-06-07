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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki araca çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki araca çarptı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, gece saatlerde Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında park halinde duran F.B.'ye ait 81 EA 074 plakalı otomobile, direksiyon hakimiyetini kaybeden S.Ş. idaresindeki 67 LT 365 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile iki araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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