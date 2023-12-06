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Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı

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Esenyurt'ta ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip park halinde bulunan araba, motor ve aydınlatma direğine vurarak durabildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı birbirine kattı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'da ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip park halde bulunan araba, motor ve aydınlatma direğine vurarak durabildi. Ortalık savaş alanına dönerken yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11: 30 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dalgın olan ismi öğrenilemeyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip park halde duran araba, motor ve aydınlatma direğine çarptı. Yaşanan kaza sonrası çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Ortalık savaş alanına dönerken yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aracı hasar gören kamyonetin sahibi Mansur Zorlu, "Ben burada esnafım, biz sese çıktık. Geldiğimizde bir araç park halinde bulunan araçlara çarpmış. Arkadaş herhalde dalgındı. Kazada herhangi bir yaralanma da olmadı. araçlarda sadece maddi hasar var.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt Olaylar Güvenlik Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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