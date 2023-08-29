Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı
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Karabük'te, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen otomobil sürücüsü yaralandı.
Karabük'te, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen otomobil sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 78 BF 744 plakalı otomobil, Safranbolu'dan Karabük istikametine seyri halindeyken Şehit Ateşe Reşat Morali Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje, ardından ağaca çarparak karşı şeride geçti. Otomobil, kaldırıma çıkarak dururken, sürücü yaralandı.
Sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa