Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kanal köprüsüne çarptı

DÜZCE - Düzce'de Yığılca İlçesi'nden kent merkezine seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kanal köprüsüne çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Yığılca İlçesi'nden Düzce şehir merkezine seyretmekte olan R.A. idaresindeki 81 AG 068 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan yağmur suyu kanallarına savruldu. Kanal üzerinde buluna köprüye çarparak durabilen otomobilde bulunan sürücü R.A ile yolcu olarak bulunan A.S. ve N.H. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.