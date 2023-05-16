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Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle orta refüje düştü: 1 yaralı

Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle orta refüje düştü: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje düştü.

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje düştü. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza sabah saatlerinde Gümüşhane merkeze bağlı Tekke köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane'den Bayburt istikametine hareket halindeki 34 FDR 811 plakalı otomobilin sürücüsü B.D. (41)ü Tekke köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı ve orta refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda yaralanan B.D. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tek şeridi ulaşıma kapanan Gümüşhane-Bayburt karayolu ise yapılan çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gümüşhane Bayburt 3. Sayfa Haberler

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