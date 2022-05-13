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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere sıkıştı

Tekirdağ'da gerçekleşen trafik kazasında bariyerlerin arasına sıkışan sürücü yaralandıTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bariyerlerin arasına sıkışan otomobil sürücüsü yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da gerçekleşen trafik kazasında bariyerlerin arasına sıkışan sürücü yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bariyerlerin arasına sıkışan otomobil sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ-İstanbul yolunda seyir halinde olan 59 ZC 226 plakalı otomobil, sürücüsü R.B'nin direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durdu.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bariyerlerin arasında sıkışan otomobildeki sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı sürücü ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa, Haberler

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