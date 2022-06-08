Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı - Haberler

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Pasinler karayolu Hayvan Borsası Kavşağı'nda Mehmet Ali A. yönetimindeki 16 JCN 08 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybedilince takla attı. Kaza sonucu yaralanan sürücü araçtan çıkarılıp 112 ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası karayolu kısa süreli trafiğe kapandı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pasinler Erzurum 3. Sayfa Haberler

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