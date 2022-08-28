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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki araca çarptı

3. Sayfa Haberleri

- Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki araca çarptı Erzurum'da park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

- Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki araca çarptı

ERZURUM - Erzurum'da park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi önünde meydana gelen trafik kazasında Aziziye parkı istikametinden Havuzbaşı istikametine seyir halindeki 44 BM 556 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat - 3. Sayfa

Aziziye Erzurum 3. Sayfa Yerel Haberler

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