Son dakika! Kazada kontrolden çıkan araçlar ağaçları devirerek durabildi Son dakika haber... Kazada kontrolden çıkan araçlar ağaçları devirerek durabildi Bahçelievler'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önde seyir halinde olan araca çarptı. Kazada kontrolden çıkan araçlar ağaçları devirerek durabildi İSTANBUL - Bahçelievler'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önde seyir halinde olan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar refüjde bulunan ağaçları devirerek karşı şeride geçti. Bahçelievler Değirmenbahçe Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 2 araç ağaçları devirip karşı şeride uçtu. İddiaya göre, seyir halinde olan 34 JOC 24 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 48 AC 498 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası araçlar refüjde bulunan ağaçları devirerek karşı şeride geçti. Olayda sürücüler şans eseri yara almadan kurtuldu. Refüjde bulunan ağaçlar ise, çarpmanın etkisiyle yıkıldı. Yaklaşık 1 saat cadde üzerine yoğun trafik oluştu. Çekicilerin kaza yapan araçları götürmesiyle trafik normale döndü. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika! Kazada kontrolden çıkan araçlar ağaçları devirerek durabildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.