Direksiyon hakimiyetin kaybeden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolunun 15'inci kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan Silvan'a doğru seyir halinde olan 64 BE 562 plakalı minibüs, sürücüsü Hasan U.'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Hasan U., hastaneye kaldırıldı. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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