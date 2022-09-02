Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon böyle devrildi 3. Sayfa Haberleri Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon böyle devrildi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde seyir halindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon böyle devrildi KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde seyir halindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonun devrilme anı ise kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Narlı-Gaziantep yolu üzerinde seyir bulunan 27 NS 216 plakalı yük kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, aracın devrilme anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan sürücü 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon böyle devrildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.