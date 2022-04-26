Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı

Van'ın Muradiye ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı.

Van'ın Muradiye ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Balaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 65 AR 880 plakalı R.A. yönetimindeki Mercedes marka tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Şoför R.A. ilk müdahalenin ardından Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muradiye, Hisarcık, Mercedes, Van, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title