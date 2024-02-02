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Direksiyon başında fenalaştı, otomobiliyle direğe çarpıp takla attı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan araç elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Sürücü kaza sonucunda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Direksiyon başında fenalaştı, otomobiliyle direğe çarpıp takla attı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan araç elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Murat E. yönetimindeki 16 BHA 076 plakalı araç, fenalaşan sürücünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki elektrik panosuna, ardından aydınlatma direğine çarparak takla attı. Ters duran araçtaki sürücü sıkıştı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan yaralı ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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