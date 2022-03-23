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Direklerdeki kabloları çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Direklerdeki kabloları çaldılar

Samsun'da hırsızlar, direklerde bulunan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji kablosunu keserek çaldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da hırsızlar, direklerde bulunan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji kablosunu keserek çaldı.

Olay, Kavak ilçesinin Şeyhli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar 6 direk arasında bulunan 300 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji kablolarını direklere çıkıp keserek çaldı. Haberleşme kesilince hırsızlık olayı fark edildi. Olay jandarmaya haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun, Enerji, 3. Sayfa, Haberler

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