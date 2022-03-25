Direk hırsızları yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Direk hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Direk hırsızları yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik direklerini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik direklerini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni Cirit Meydan Mahallesinde bulunan elektrik direklerini keserek hurdacıya sattığı iddiasıyla H.K. ve A.S. isimli şüpheliler Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların direkleri hurdacıya sattıkları tespit edildi.

Olay ile ilgili soruşturmayı titiz bir şekilde sürdüren asayiş büro ekipleri direkleri seri numarası ile tespit etti ve şahısları gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Adıyaman, Hisarcık, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title