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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücüsü hayatını kaybetti

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücüsü hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin ikiye bölündüğü kazada sürücü hayatını kaybetti.

Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin ikiye bölündüğü kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Metin Tor 46 KU 499 plakalı otomobiliyle caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil ikiye bölündü

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken sürücü kaldırıma savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken hurdaya dönen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gürselpaşa Mahallesi Seyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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