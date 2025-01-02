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Direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Yeni Mescit Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi'nden Yeni Mescit Meydanı istikametine giden S.C.G. yönetimindeki 34 UN 4923 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü S.C.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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