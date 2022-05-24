Dinlenme tesisine girerken park halindeki tırlara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı - Haberler

Bolu'nun Gerede ilçesinde dinlenme tesisine girdiği sırada park halindeki iki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gerede- Karabük yolu Çayören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan dinlenme tesisine giren isteyen Şefika Azoğlu idaresindeki 41 PF 022 plakalı otomobil, tesiste park halinde olan 2 tıra çarparak aralarında kaldı. Bir kısmı tırın altında kalarak hurdaya dönen otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü ve 3 yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde sürücü Şefika Azoğlu, kayınvalidesi Emine Azoğlu ve akrabası Hasan Kısmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün yaralanan eşi İbrahim Azoğlu ise, tedavisi için Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa