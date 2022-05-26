Dinlenme tesisinde karşılan Kayserispor ve Sivasspor taraftarları birbirine girdi: 8 yaralı - Haberler

Dinlenme tesisinde karşılan Kayserispor ve Sivasspor taraftarları birbirine girdi: 8 yaralı

SAKARYA - TEM Otoyolu Sakarya geçişinde dinlenme tesisinde karşılan Kayserispor ve Sivasspor taraftarları arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, taraftarları taşıyan otobüsler zarar gördü. Meydana gelen kavgada saldırı anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, TEM Otoyolu Hendek geçişinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali için Kayserispor ile Sivasspor maçına giden taraftarlar dinlenme tesisinde karşılaştı. Tekme, tokat ve taşların havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgayı güçlükle ayıran ekipler, taraftarları aralıklarla tekrardan İstanbul'a doğru gönderdi. Tekrardan kavgaya başlayan taraftarlardan yaralanan 8 kişi Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken taraftarları taşıyan otobüsler zarar gördü. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken taraftarların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Düzce-İstanbul güzergahı arasında biranda saldırıya uğradık"

Sivaslı taraftar, "Dün çıktık biz Sivas'tan İstanbul'a gidiyoruz. Düzce-İstanbul güzergahı arasında biranda saldırıya uğradık. Araç yolda seyir halindeydi, bir arkadaşımız yaralı. Şoför arkadaşımızın başına da cam geldi. Gördüğünüz gibi kocaman taşlar var otobüsün içerisinde. Durum bu şekilde. Kayseri taraftarının yıllardır bize yaptığı şey. Bunlar hoş değil, etik değil. Onlar da kendilerine yakışanı yaptılar. Onlar da bize yaptılar diyecekler ama ilk önce başlatan onlar. Ankara'dan beri diğer araçlara taş atan yine onlar. Biz durduk yere kimseye hiçbir şey yapmadık" dedi.

"Bizi pusuya düşürdüler"

Kavgada yaralanan Kayserili taraftar Urda Ardıç, "Otobanda saldırıya uğradık. Ormanın içerisine pusu atmışlar Sivaslılar. Bizi pusuya düşürdüler. Biz daha öncesinde diğer olayları yatıştırmaya çalıştık, bir olay olmasın diye ayırmaya çalıştık. Ayırdık ve gönderdik sonrasında ise bu olay gerçekleşti. Bizim arkadaşımızın kulağı koptu. Ankara'da başladı olaylar" diye konuştu.

"Bunlar centilmenliği bilmiyor"

Kavganın yanlış bir şey olduğunu belirten Kayserili Ahmet Kaya ise, "Bunlara ben hiç razı değilim. Futbol bu, futbolda kim kazanırsa alkışlamak lazım. İki şehir yan yana, komşu. Böyle şey olmaması lazım. Bunlar centilmenliği bilmiyor. Hepsi de alkollüydü. Gelirken pusu kurmuşlar, bu futbolda olmaması gereken bir şey. Ayıp bir şey" şeklinde konuştu.