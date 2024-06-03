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Dini nikahlı kadın, sevgilisiyle yakalanınca saldırdı

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Bolu'da dini nikahla birlikte yaşadığı erkek arkadaşıyla yakalanan kadın, kayınbiraderiyle birlikte saldırıya geçti. Sevgilisi balkondan atlayarak yaralandı.

BOLU'da, Irak uyruklu H.M. (27) kayınbiraderiyle birlikte gittiği evinde, dini nikahla birlikte yaşadığı I.H.'yi (33), A.M. (27) isimli erkekle birlikte gördü. H.M.'nin saldırdığı A.M., 3'üncü kattaki balkondan atladı. Alt katın balkonuna düşen A.M., yaralandı. H.M., kayınbiraderi ve sonradan olayı duyup gelen A.M.'nin babası polise taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. I.H. isimli Irak uyruklu kadının Iraklı A.M. isimli erkekle birlikte eve girdiğini gören komşuları, durumu kadının dini nikahla birlikte yaşadığı H.M.'ye haber verdi. H.M., yanında kadının erkek kardeşiyle eve geldi. Eve giren H.M. ve kayınbiraderi, I.H.'yi, A.M. ile birlikte görüp saldırdı. A.M., üzerinde iç çamaşırıyla 3'üncü kat balkonundan atlayarak alt kattaki balkona düştü. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İç çamaşırlı A.M.'nin pantolonu giydirildi. Yaralanan A.M., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Polis, H.M. ve kayınbiraderini gözaltına aldı. Bu sırada olayı duyup gelen A.M.'nin babası da taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı. I.H. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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