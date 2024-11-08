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Dini Nikahlı Eski Eşine Saldıran Şüpheli Tutuklandı

Dini Nikahlı Eski Eşine Saldıran Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde, eski dini nikahlı eşi Ayşe B.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle saldıran Ali A. tutuklandı. Ali A., olay sonrası polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün sokak ortasında dini nikahlı eski eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vuran ve ardından polis ekiplerinin tarafından yakalanan şüpheli Ali A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kozan'ın Tavşantepe Mahallesi'nde eski dini nikahlı eşi Ayşe B.'ye silahla saldırarak ayağından yaralayan Ali A., olayın ardından kaçtığı Doğanalan Mahallesi'nde suç aletiyle yakalanmıştı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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