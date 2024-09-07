Üye Girişi
Haberler

Dini nikahlı eski eş ve çocuklarından kadına öldüresiye dayak kamerada

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kadın dini nikahlı eski eşi ve çocuklarının saldırısına uğradı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen sokak ortasında yaşanan saldırı sonrası eski dini nikahlı eş ve çocukları gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan Fethiye Hurcanoğlu, 'Evimde ölü bulunmak istemiyorum' dedi.

Dini nikahlı eski eş ve çocuklarından kadına öldüresiye dayak kamerada

Dini nikahlı eski eşi ve çocuklarının sopalı saldırısına uğrayan kadın konuştu:

"Evimde ölü bulunmak istemiyorum"

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kadın dini nikahlı eski eşi ve çocuklarının saldırısına uğradı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen sokak ortasında yaşanan saldırı sonrası eski dini nikahlı eş ve çocukları gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan Fethiye Hurcanoğlu, "Evimde ölü bulunmak istemiyorum" dedi.

Olay 2 Eylül pazartesi gecesi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 ay önce ayrılma kararı alan C.K. ile Fethiye Hurcanoğlu arasında yaşanan tartışmanın ardından C.K. ve C.K.'nın önceki evliliğinden olan çocukları Y.K., S.K. ve C.K. Hurcanoğlu'nun annesiyle beraber yaşadığı evin sokağına geldi. Burada sokak ortasında Hurcanoğlu'nun elinden telefonu alan C.K. ve 3 çocuğu daha sonra Hurcanoğlu'na saldırıda bulundu. Sokak ortasında sopalarla dövülen kadını annesi gelerek kurtardı. Olayın ardından bölgeden ayrılan C.K. ile Y.K., S.K. ve C.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşananlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken saldırıya uğrayan Hurcanoğlu korunma talebinde bulundu.

"Evimde ölü bulunmak istemiyorum"

Saldırıya uğrayan Fethiye Hurcanoğlu, "Bundan 6 yıl önce dini nikahlı evlilik yaptım. Bu evlilik 3 ay önce bitti. Dini nikahlı eski eşim bu durumu hazmedemeyerek beni sosyal medyada kötülemeye başladı. İki gün önce evimin önüne gelip telefonumu gasp etti. Sonra da oğluyla birlikte beni sopalarla dövdüler. Annem balkondan görüp aşağıdan inmesiyle berber anneme de hakaret ettiler. Arabayla giderken üzerime sürdüler. Darp raporlarım ve şikayetim var. Ben evde ölü mü bulunacağım? Ben yarın bugün evimde ya da çocuğumla dışarı çıktığımda öldürülmek istemiyorum. Evimde ölü bulunmak istemiyorum. Benim sesimi duyun" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Turgutlu Fethiye 3-sayfa Güncel Manisa

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yeminine ilk yorum: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Kılıç çekerek yemin eden teğmenlere zehir zemberek sözler

 CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı

Mansur Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı

 İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç

İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı

Adalet kavramının sorgulandığı bugünlerde yürekleri dağlayan görüntü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title