Dini nikahlı eski eş ve çocuklarından kadına öldüresiye dayak kamerada

Dini nikahlı eski eşi ve çocuklarının sopalı saldırısına uğrayan kadın konuştu:

"Evimde ölü bulunmak istemiyorum"

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kadın dini nikahlı eski eşi ve çocuklarının saldırısına uğradı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen sokak ortasında yaşanan saldırı sonrası eski dini nikahlı eş ve çocukları gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan Fethiye Hurcanoğlu, "Evimde ölü bulunmak istemiyorum" dedi.

Olay 2 Eylül pazartesi gecesi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 ay önce ayrılma kararı alan C.K. ile Fethiye Hurcanoğlu arasında yaşanan tartışmanın ardından C.K. ve C.K.'nın önceki evliliğinden olan çocukları Y.K., S.K. ve C.K. Hurcanoğlu'nun annesiyle beraber yaşadığı evin sokağına geldi. Burada sokak ortasında Hurcanoğlu'nun elinden telefonu alan C.K. ve 3 çocuğu daha sonra Hurcanoğlu'na saldırıda bulundu. Sokak ortasında sopalarla dövülen kadını annesi gelerek kurtardı. Olayın ardından bölgeden ayrılan C.K. ile Y.K., S.K. ve C.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşananlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken saldırıya uğrayan Hurcanoğlu korunma talebinde bulundu.

"Evimde ölü bulunmak istemiyorum"

Saldırıya uğrayan Fethiye Hurcanoğlu, "Bundan 6 yıl önce dini nikahlı evlilik yaptım. Bu evlilik 3 ay önce bitti. Dini nikahlı eski eşim bu durumu hazmedemeyerek beni sosyal medyada kötülemeye başladı. İki gün önce evimin önüne gelip telefonumu gasp etti. Sonra da oğluyla birlikte beni sopalarla dövdüler. Annem balkondan görüp aşağıdan inmesiyle berber anneme de hakaret ettiler. Arabayla giderken üzerime sürdüler. Darp raporlarım ve şikayetim var. Ben evde ölü mü bulunacağım? Ben yarın bugün evimde ya da çocuğumla dışarı çıktığımda öldürülmek istemiyorum. Evimde ölü bulunmak istemiyorum. Benim sesimi duyun" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.