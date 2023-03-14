İzmir'in Karabağlar ilçesinde dini nikahlı eşini yaralayıp kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı.

Olay, 12 Mart saat 19.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9593 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Davut Y. dini nikahlı oldukları öne sürülen Seher G.'nin (31) annesinin evine gitti. Burada dini nikahlı eşi Seher G. ve kayınvalidesi Aysel Genç (62) ile tartışmaya başlayan Davut Y., yanındaki tabancayla her ikisine de ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Durumu ağır olduğu belirlenen Aysel Genç ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, karın bölgesinden yaralanan Seher G. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve başından vurulduğu öğrenilen Aysel Genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Seher G.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Katil zanlısı tutuklandı

Olay yerinden araca binerek kaçan Davut Y., bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu. Zanlı, emniyetteki ifadesinde dini nikahlı eşi Seher G.'nin ayrılmak istediğini, bunun üzerine cinayeti işlediğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İZMİR