Dini nikahlı eşini öldürüp intihar etti 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'da bir kişi, dini nikahlı eşinin boğazını keserek öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Tekirdağ'da bir kişi, dini nikahlı eşinin boğazını keserek öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen vahşi olayda, daha önce 9 suç kaydı bulunan R.K. isimli şahıs, dini nikahlı eşi A.A.'yı boğazını keserek öldürdü. Yakınlarının A.A.'dan haber alamadıkları için polise başvurulmasıyla ortaya çıkan vahşi cinayette, A.A.'nın evine merdiven ile giren polis ekipleri, kadını boğazı kesilmiş vaziyette kanlar içinde buldu. R.K. isimli şahsın ise eşinin boğazını kestikten sonra bileklerini keserek intihar etmeye çalıştığı tespit edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.A. hayatını kaybederken, R.K. ise Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı. R.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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