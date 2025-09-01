Dini Nikahlı Eşinden Şiddet İddiası: 'Hedef Ben Değil, Bebeğimdi'

Ankara'da dini nikahlı eşinden hamile kalan G.A., eşinin çocuğu istemediğini ve hamileyken kendisini kaçırtıp şiddet uygulattığını iddia etti.

Ankara'da 2022 yılında bir düğün organizasyonu sırasında S.K. ile tanıştığını aktaran G.A., daha sonra sevgili olduklarını söyledi. G.A., bir süre sonra da S.K. ile dini nikahla evlendiklerini aktardı. G.A. dini nikahlı eşinden hamile kaldıktan sonra S.K.'nin çocuğu istemediğini söyledi. Şahsın çocuğu istememesi üzerine ilişkilerinde problemler çıktığını belirten G.A., kaçırılarak şiddete uğradığını ve çocuğunun düşürülmeye çalışıldığını iddia etti. Şu an çocuğu 1 yaşında olan G.A., S.K.'ye cinayete teşebbüs ve babalık davası açtı.

"Hedef ben değil, karnımdaki bebeğimi öldürmek istemeleriydi"

S.K.'nın dini nikahlı eşi olduğunu belirten G.A., hamile kaldıktan sonra şahsın çocuğu istemediğini kaydetti. G.A., S.K.'nin dünyaya çocuk getirmenin sağlıklı bir fikir olmadığını beyan etmesi üzerine aralarının açıldığını belirterek, "Daha sonra ben S.K. tarafından bir yere çağrıldım. Zor bir durumda olduğunu benim ona yardım edebileceğimi söylediği için söylediği yere gittim. Fakat söylediği yere gittiğimde hiç tanımadığım yüzlerini siyah bir maskeyle kapatmış 3 şahıs tarafından beyaz bir araçla bilmediğim bir yere götürüldüm. Bu süre zarfında sadece arkada benim kafamı öne doğru eğmiş olan şahsın spor ayakkabısını gördüm. Götürüldüğüm yerde küfür içerikli tehditler aldım, karnıma defalarca tekme yedim. Bu süreçte hedef ben değil, karnımdaki bebeğimi öldürmek istemeleriydi. Daha sonra tişörtümü yırttılar ve şahıslardan biri 'Kaplanlar sana bunun daha ne kadarını yapabilir biliyor musun, Kaplanlar ile uğraşamazsın' diyerek sözlü tacizde bulundu" diye konuştu.

"Ben onun söylediği her şeye inandım"

Kanaması başladıktan sonra bebeğin düştüğü düşüncesiyle şahısların kendisini aldıkları yere bıraktıklarını aktaran G.A., "Olaydan sonra S.K.'yi aradım. 'Beni birileri götürdü. Senin adına bunlar oldu' diye. S.K. panikle geldi. 'Ben bulacağım bunun kim olduğunu' diye söylemlere başladı. O süreçte S.K. ile beraberliğimiz olduğu için çocuğumun da babası olduğu için ben onun söylediği her şeye inandım" iddiasında bulundu.

"Bana ve bebeğime bir şey olursa sorumlusu S.K. ve ailesidir"

G.A. şunları öne sürdü:

"Ben intihara teşebbüs etmek istedim çünkü S.K. daha önceki evliliğimden olan kızımı kötü yerlere teşvik etmekle beni tehdit ettiği için kendimi topladım daha çok güçlendim. S.K. bana ve karnımdaki çocuğa cinayete teşebbüs etmekle dava açtım. Hukuk sürecimiz başladı. İddianamemiz bitti. S.K.'ye babalık davası açtım. Babalık davamızın süreci devam ediyor iddianame aşamasında. İfadelerimiz alındı. Ben sesimi böyle hürce duyurduğum için onlardan korkmayıp geri adım atmadığım için benimle uğraşacaklar. Ben yolda giderken bana bir araba çarpabilir. Evde intihar etmiş, kendimi asmış olabilirim ama bunların hiçbirini ben yapmış olmayacağım. Bana ve bebeğime bir şey olursa sorumlusu S.K. ve ailesidir." - ANKARA