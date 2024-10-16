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Dini Nikahlı Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Dini Nikahlı Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
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Çankırı'da dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan 45 yaşındaki Dilek Dikmen, 27 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi Çankırı'da toprağa verildi.

Çankırı'da dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan ve 27 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kadın Çankırı'da toprağa verildi.

Olay, 18 Eylül'de Abdülhalik Renda Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Yücedağ (49) ile dini nikahlı eşi Dilek Dikmen'in (45) arasında anlaşmazlık sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Aydın Yücedağ, Dilek Dikmen'i bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan Dikmen, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edildi. Dikmen, 27 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Aydın Yücedağ ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Dilek Dikmen'in cenazesi ailesine teslim edildi. Dikmen için Çankırı il merkezindeki Sultan Süleyman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Dikmen'in cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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