Üye Girişi
Haberler

Dini Nikahlı Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın 27 Gün Süren Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Dini Nikahlı Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın 27 Gün Süren Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da dini nikahlı eşi tarafından bıçakla yaralanan Dilek Dikmen, 27 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olay sonrasında tutuklanan Aydın Yücedağ, mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

Çankırı'da dini nikahlı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede 27 günlük yaşam mücadalesini kaybetti.

Olay, 18 Eylül'de Abdülhalik Renda Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Yücedağ (49) ile dini nikahlı eşi Dilek Dikmen'in (45) arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Aydın Yücedağ, Dilek Dikmen'i bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan Dikmen, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edildi. Dikmen, 27 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Öte yandan, yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Aydın Yücedağ ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler 3-sayfa Hukuk Kadın Aydın Suç

Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek

Barzani yarın Ankara'da Erdoğan ile görüşecek

 Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

 Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi

ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi
Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İskoçya Portekiz kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) İskoçya Portekiz özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Survivor Hasan ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Hasan Yalnızoğlu (Survivor Hasan) kimdir? Survior Hasan kaç yaşında nereli? Survivor Hasan öldü mü, hasta mıydı, hastalığı neydi? Neçirvan Barzani kimdir? Neçirvan Barzani nerenin lideri? Lale Cander neden istifa etti? Lale Cander kimdir? Down sendromlu çocuğun bebeği atması olayı ne, bebek öldü mü? Litvanya Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Litvanya Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hangi ikisi yakın dostken zamanla çeşitli sebeplerle birbirine kin gütmüş, 1861'de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş, düello ... Marcus Aurelius'un oğlu ve halefi olan Roma imparatoru hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmin sonunda Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas karakterinin söylediği, filmin kapanış sözüdür?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.