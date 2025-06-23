Dinar İlçe Özel İdaresi'ne Yangın Eğitimi Verildi
Afyonkarahisar Dinar İlçe Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen yangın eğitimi, teorik ve uygulamalı olarak yapıldı. Eğitimde itfaiye ekipleri, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın tüpü kullanımı konusunda bilgi verdi.
Afyonkarahisar Dinar İlçe Özel İdaresi ekiplerine yangın eğitimi verildi.
Özel idarenin yerleşkesinde gerçekleştirilen yangın eğitimi teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı gerçekleştirildi. 20'ye yakın özel idare personelinin katıldığı eğitim çalışmasından itfaiye ekipleri personellere yangın esnasında yapılması gerekenleri anlatırken, özellikle yangın tüpünün nasıl kullanılmasında gerektiğini da uygulamaları olarak gösterdi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa