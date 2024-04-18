Dinar'da yapılan denetimde 9 motosiklet trafikten men edildi
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde 9 motosiklet trafikten men edildi. Denetimde çevreye rahatsızlık verecek derecede gürültü çıkaran, plakasız, tescilsiz ayrıca trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motor kullanan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde 9 motosiklet trafikten men edildi.
Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimde çevreye rahatsızlık verecek derecede gürültü çıkaran, plakasız, tescilsiz ayrıca trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motor kullanan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Denetim sonrasında kurallara uymadıkları belirlenen 9 sürücünün motosikleti trafikten men edildi. - AFYONKARAHİSAR