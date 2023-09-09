Dinar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir eve yapılan uyuşturucu baskınında 5 şahıs gözaltına alındı. Baskında eroin, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir eve yapılan uyuşturucu baskınında gözaltına alınan 5 şahıstan ikisi tutuklandı.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir istihbaratı değerlendiren Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri bir eve baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 1.03 gram eroin, 3.93 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda A.B., M.K., A.G., A.D. ve C.G., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan ismi öğrenilmeyen iki şahıs tutuklanırken, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - AFYONKARAHİSAR