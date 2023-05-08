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Dinar'da peynir yüklü kamyonet devrildi

Dinar'da peynir yüklü kamyonet devrildi

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu kilolarca peynir çevreye saçılarak ziyan oldu.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu kilolarca peynir çevreye saçılarak ziyan oldu.

Kaza, Dinar ilçesi Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.S., yönetimindeki 03 KV 682 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yol ortasına devrilen kamyonetin kasasındaki kilolarca peynir çevreye saçılarak zarar gördü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada yolu bir şeride çevreye dağılan peynirlerden dolayı yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Tatarlı 3. Sayfa Haberler

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