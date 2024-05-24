Dinar'da Otobüste Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yapılan uygulama noktasında durdurulan bir otobüste yapılan kontrolde, bir şahsın üst aramasında 56 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçu kapsamında adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan kontrolde bir şahsın üst aramasında sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uygulama noktasında durdurulan otobüs içerisinde yapılan kontrolde, şahsın üst aramasında; 56 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. D.G isimli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçu kapsamında adli işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR