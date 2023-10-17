Dinar'da okul servis araçlarına yönelik denetim
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Denetim Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapıldı. İlçe genelinde yapılan denetimde 7 okul servis aracı ve şoförleri sorgulanırken, yapılan denetimde Karayolları Trafik Kanununa uymayan 2 okul servis aracı sürücüsüne bin 902 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa