Dinar'da Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kış tedbirleri ile ilgili yapılan toplantıda alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantı Kaymakam Hasan Uğuz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Afyonkarahisar-Antalya karayolu güzergahında yer alan Dinar ilçesinin önemli bir ulaşım noktası olduğu belirtilerek, olumsuz hava koşullarına karşı yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kurumlararası koordinasyon değerlendirildiği toplantıda Kar, yağış, don, buzlanma ve ani kapanan köy yollar ile ilgili acil durumlarda hazırlıklar gözden geçirildi. Toplantıda tüm birimlerin kış şartlarına göre planlamaları yapıldı. - AFYONKARAHİSAR