Dinar'da Kadın Çiftçilere Salep Yetiştiriciliği Fidesi Dağıtıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kadın çiftçilere yönelik olarak başlatılan Salep Yetiştiriciliği Projesi kapsamında fide dağıtımı yapıldı. Proje ile kadınların tarımsal alanda görünürlüğü artırılacak ve istihdam sağlanacak.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kadın çiftçilere yönelik başlatılan Salep Yetiştiriciliği Projesinde fide dağıtımı yapıldı.

Fide dağıtımı Dinar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İlçe Müdürü Yavuz Karakuyu ve teknik personeller tarafından yürütülen proje çerçevesinde fide dağıtımları ve yer kontrolleri yapıldı. Üretici kadınlara salep yetiştiriciliği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kadın üreticilerin ekonomiye katkı sağlaması ve tarımsal alanda daha görünür hale gelmesi kendileri için büyük önem taşıdığını dile getiren Karakuyu, "Proje ile ilçemizde kadın istihdamı artarken, bereketli topraklarımızda salep üretimi de güçlenmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
