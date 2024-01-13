Dinar'da ikinci sıra park eden 23 araç sürücüsüne ceza

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ikinci sıra park yaparak trafiği olumsuz etkileyen 23 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince ilçe merkezi ve çarşı içerisinde 2.'nci sıraya park eden araçlar ve ters yön ihlali yapan araçlar üzerine yönelik denetim yaptı. Denetimler sonrası park yasağı ve ters yönü ihlali yapan 23 araca ilgili kanun uyarınca cezai işlem uygulandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR