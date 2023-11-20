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Dinar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Dinar ilçesinde araması bulunan hükümlülerin yakalanması için yapılan çalışmalarda, kasten yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 18 ay hapis cezası bulunan O.T. isimli hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlü, jandarma tarafından cezaevine teslim edildi.