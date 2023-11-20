Dinar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Dinar ilçesinde araması bulunan hükümlülerin yakalanması için yapılan çalışmalarda, kasten yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 18 ay hapis cezası bulunan O.T. isimli hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlü, jandarma tarafından cezaevine teslim edildi.
Dinar'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 18 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kasten yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T'yi yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa