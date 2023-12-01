Dinar'da 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 13 yıl 4 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 13 yıl 4 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan 13 yıl 4 ay 30 kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A, yakalandı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.