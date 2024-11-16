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Dilucu Gümrük Kapısı'nda 50 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Dilucu Gümrük Kapısı'nda 50 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Dilucu Gümrük Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük kapısında gerçekleştirdikleri operasyonda mutfak eşyaları arasına gizlenmiş 50 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Dilucu Gümrük Müdürlüğü ile Dilucu Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilucu Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 50 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Dilucu Gümrük Müdürlüğü ve Dilucu Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra yönelik arama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan aramada mutfak eşyası cinsi malzemelerin ahşap tabanları arasına gizlenmiş toplam 199 paket içerisinde 50 kilogram 250 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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