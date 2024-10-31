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Dilruba Kayserilioğlu'na 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' cezası

Dilruba Kayserilioğlu'na 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' cezası
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İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra cezaevinden tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan ve daha önce "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu (33) bugün de "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Dilruba Kayserilioğlu'nun yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının da geri bırakılmasına kararı verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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