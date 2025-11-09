Haberler

Dilovası'ndaki Yangınla İlgili 11 Kişi Gözaltında

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yangının nedenini belirlemek için bilirkişi heyeti çalışmalara devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşın hayatını kaybettiği iş yerindeki yangınla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
