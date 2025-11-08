Haberler

Dilovası'ndaki yangında 6 kişi hayatını kaybetti: Tesis küle döndü

Dilovası'ndaki yangında 6 kişi hayatını kaybetti: Tesis küle döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yangın sonrası dronla çekilen görüntüler tesisin büyük zarar gördüğünü gösterdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisinde yangının ardından ortaya çıkan hasar görüntülendi. Dron ile kaydedilen görüntülerde tesisin adeta küle döndüğü görüldü.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevler, tesisin hemen yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedenleri otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, yakınlarını kaybeden aileler olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Tesiste oluşan tahribat dronla görüntülendi

Yangının ardından tesiste yapılan incelemelerde içerideki tüm malzemelerin yandığı, metal iskeletlerin dahi zarar gördüğü belirlendi. Dron ile kaydedilen görüntülerde fabrikanın iç kısmında oluşan büyük tahribat facianın boyutunu gözler önüne serdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasının içi görüntülendi

6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasının içi korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü ismin acı günü! Tatlıtuğ yakın arkadaşını yalnız bırakmadı
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Nilperi Şahinkaya yeni bir aşka yelken açtı

Eski defter kapandı! Nilperi Şahinkaya yeni aşkını ilan etti
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Dursun Özbek'ten bomba Fransızca röportaj

Dursun Özbek'ten bomba röportaj
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.