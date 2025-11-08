Dilovası'ndaki yangında 6 kişi hayatını kaybetti: Tesis küle döndü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisinde yangının ardından ortaya çıkan hasar görüntülendi. Dron ile kaydedilen görüntülerde tesisin adeta küle döndüğü görüldü.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevler, tesisin hemen yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedenleri otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, yakınlarını kaybeden aileler olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Tesiste oluşan tahribat dronla görüntülendi

Yangının ardından tesiste yapılan incelemelerde içerideki tüm malzemelerin yandığı, metal iskeletlerin dahi zarar gördüğü belirlendi. Dron ile kaydedilen görüntülerde fabrikanın iç kısmında oluşan büyük tahribat facianın boyutunu gözler önüne serdi. - KOCAELİ