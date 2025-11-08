Haberler

Dilovası'ndaki Yangın Sonrası SGK ve İŞKUR'da Görevden Alma

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili olarak SGK ve İŞKUR'da 6 kişinin açığa alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdürü Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den sorumlu şube müdürü ve bir personelin açığa alındığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
