Dilovası'ndaki Parfüm Tesisinde Yangın: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, yangında yaşamını yitiren işçilerden Şengül Yılmaz'ın 3 yıldır sigortasız çalıştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisindeki feci olayda yaşamını yitiren işçilerden Şengül Yılmaz'ın 3 yıldır sigortasız çalıştırıldığı öğrenildi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste dün sabah saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan ve Hanım Gülek'in (65) hayatını kaybetti; 1'i ağır 7 kişi de yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, 3 çocuk annesi olan Şengül Yılmaz'ın, 3 yıldır bu tesiste sigortasız olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Aslen Sakarya'nın Akyazı ilçesinden olduğu ancak uzun süredir Dilovası'nda ikamet ettiği öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi, yangında hayatını kaybeden diğer kişilerle birlikte bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi.

Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
