Dilovası'ndaki Parfüm Deposunda Yangın: 6 Ölü
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Dilovası'ndaki bir parfüm deposunda meydana gelen yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir parfüm deposunda meydana gelen yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet başsavcılığımızla adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa