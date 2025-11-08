Haberler

Dilovası'nda Parfüm Tesisinde Yangın: 6 Ölü, 4 Yaralı

Dilovası'nda Parfüm Tesisinde Yangın: 6 Ölü, 4 Yaralı
Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yangın sonrası 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

3 gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin başlatılan soruşturmada bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildiğini aktardı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı. - KOCAELİ

